РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. Сотрудники ГИБДД Подольска проверят водителей на использование ремней безопасности с 12 по 18 июля, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В округе будет проводиться профилактический рейд с целью выявления водителей с непристегнутыми ремнями и перевозки пассажиров, также непристегнутых ремнем безопасности.

Так, в период с 12 по 18 июля на территории обслуживания ОГИБДД УМВД России по Подольску пройдет мероприятие «Ремень безопасности». Сотрудники ГИБДД будут обращать особое внимание на наличие ремней безопасности и пристегивание ими.