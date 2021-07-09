РИАМО - 9 июл. Вечером 8 июня, столичные спасатели достали из колодца в пос. Воскресенское в новой Москве двоих мужчин, которые потеряли сознание, пока копали яму, сообщается в Telegram-канале «ЧСтные новости Москвы».

Для их спасения отправили силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчет ПСО №309 Пожарно-спасательного центра.

С помощью альпинистского снаряжения пожарные в средствах защиты дыхания спустились в колодец и эвакуировали пострадавших.

У одного из мужчин отсутствовал пульс. Ему провели сердечно-легочную реанимацию и передали бригаде скорой помощи. Он вернулся к жизни.