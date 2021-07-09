РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. В подмосковном Подольске выявили подозрение на бешенство еще у одной собаки в СНТ «АВТО-1127», сообщает пресс-служба администрации округа.

Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Московской области «Территориальное ветеринарное управление №5», подведомственное министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области, сообщает о подозрении на бешенство собаки в городе Подольске на территории СНТ «АВТО-1127», дом 3.

Бешенство поражает животных и человека, заражение происходит при укусах и ослюнении. В этот момент вирус бешенства проникает в рану или невидимую ссадину. Если не провести срочную обработку, вирус «прилипает» и проникает в организм. При бешенстве он распространяется по нервным волокнам, поражается нервная система, наступает смерть. При обнаружении больных животных нельзя пытаться их лечить.

Важной составляющей профилактики бешенства служит иммунизация домашних животных, которая проводится ежегодно государственной ветеринарной службой бесплатно.