РИАМО - 9 июл. Перевозчики Подмосковья 8 июля раздали пассажирам общественного транспорта более 5,5 тысяч бутылок с водой. Из-за жары акция продолжается, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области.

Точки организовали на остановках, автобусных и железнодорожных вокзалах более чем в 30 городских округах, среди них Мытищи, Подольск, Лобня, Одинцовский, Пушкинский, Раменский, Люберцы, Егорьевск, Сергиево-Посадский, Можайский и другие.

По данным Гидрометцетра, сильная жара сохранится в Москве и области до 13 июля.

Министерство транспорта региона просит граждан быть осторожнее и по возможности не ездить на общественном транспорте в часы пик.