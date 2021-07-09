РИАМО - 9 июл. После реконструкции для пассажиров снова открыли станцию «Смоленская» Арбатско-Покровской линии, передает корреспондент РИАМО.
Во время реконструкции специалисты отреставрировали вестибюль и вернули ему исторический облик, установили новые эскалаторы.
Станция «Смоленская» Арбатско-Покровской линии была закрыта для пассажиров с 22 февраля 2020 года. Поезда проезжали данную станцию без остановки. Пассажиры могли воспользоваться станцией Филевской линии.
Станция «Смоленская» открылась в составе Арбатско-Покровской линии метро в апреле 1953 года. Станция находится в районе Арбат Центрального округа столицы.
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