«Станция метро «Смоленская» открывается почти после 1,5 лет реконструкции. Тут поменяли практически все, старались привести станцию в тот первоначальный вид, который был во время открытия. Внимание было уделено панно, которое посвящено армии. На станции стало больше света, установлен новый эскалатор, который прослужит еще 50 лет», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.