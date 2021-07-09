РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. В Подольске привлекут еще 30 рабочих для завершения строительства новой пристройки к школе №13 в микрорайоне Кутузово, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Глава Подольска Николай Пестов 8 июля проинспектировал ход работ по фасаду, внутренним помещениям пристройки и территории самой школы, где помимо футбольного стадиона появятся еще игровые спортивные площадки.

Готовность объекта составляет пока 75%. Ведется обустройство спортивного ядра, мощение территории перед центральным входом. Однако имеются отставания по некоторым видам отделочных работ. После разбора текущей ситуации было принято решение дополнительно привлечь на объект 30 человек и организовать внутренние работы в двухсменном режиме. Ситуацию держат на строгом контроле.

Благодаря новому объекту с современными пищеблоком и спортивным залом, рассчитанному на 300 мест, плюс строящейся школе на Бородинском бульваре, дети в микрорайоне будут учиться в одну смену.