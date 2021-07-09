РИАМО - 9 июл. Антициклон на выходных обеспечит солнечную, сухую, по-настоящему летнюю погоду на всей европейской части России. В Москве осадков не ожидается, будет солнечно, температура может достигнуть 33 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

Гигантский блокирующий антициклон, или «парниковый котел», пятые сутки господствует над европейской частью России.

Ранее синоптики сообщали, что температура воздуха в Московском регионе продолжит расти. Сильная жара достигнет своего пика в 34 градуса в середине следующей недели, поэтому важно следить за свои самочувствием.

В Москве на 10 июля объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за температуры выше +30 градусов. В Подмосковье из-за жары объявлен «желтый» уровень погодной опасности.