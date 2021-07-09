РИАМО - 9 июл. В 3 часа 9 июля в Москве был установлен еще один метеорологический рекорд, атмосферное давление достигло 1006,7 гПа (755,3 мм рт. ст.), сообщается на сайте «Метеоновости».

Это значение стало новым суточным рекордом, третьим подряд в этом месяце. Прежний рекорд 1005,8 гПа (754,4 мм рт. ст.) был установлен в 1938 году.

За всю историю инструментальных наблюдений в столице в июле никогда рекордно высокое давление не удерживалось более 3 суток подряд.

В пятницу в Подмосковье и столице ожидается солнечная, сухая и жаркая погода. Ветер будет слабым. При этом в воздухе наблюдается выраженный дефицит кислорода, из-за этого будет ощущаться духота с перегревом.

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