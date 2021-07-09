РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июл. Около 700 человек уже записались в новую школу, которая находится в поселке Мирный городского округа Люберцы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Школа находится по адресу: поселок Мирный, улица Северина, дом 5 корпус 2.

«Школа по сути абсолютно готова, за исключением чистоты. Должна зайти компания, которая должна здесь убрать и вымыть, навести порядок, чтобы не было пыли. И осталось в столовой расставить столы и стулья. Школа, я оцениваю, замечательная. Около 700 человек записалось уже в школу», - сказал Ружицкий.

По его словам, школа рассчитана на 1 100 человек, актовый зал - на 750 человек, столовая - на 550 человек.

«Добротная и уютная школа. Осталось сформировать коллектив, важна ведь атмосфера школы. Первого сентября школа откроет свои двери», - сказал глава.