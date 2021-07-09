РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 июл. Инспекторы ГИБДД в Королеве не зафиксировали нарушений во время рейда, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.

Рейд «Ребенок-пассажир-пешеход» прошел в микрорайоне Юбилейный на улице Лесной.

«Было остановлено порядка 20 автомобилей, в ходе операции нарушений не выявлено», - сказал Адамов.

Во время рейда полицейские еще раз напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения и взаимоуважении на дорогах.