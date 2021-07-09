РИАМО - 9 июл. В Москве на 10 июля объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за температуры выше +30 градусов. В Подмосковье из-за жары объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» - это третий уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. «Желтый» - это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В Москве «оранжевый» уровень объявили на период с 10 до 20 часов 10 июля. Кроме того, «оранжевый» уровень в городе действует с 11 до 20 часов 9 июля. С 20 часов 9 июля до 10 часов 10 июля оповещение о погоде не требуется.

В Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности объявлен до 10:00 11 июля.

«Оранжевый» уровень погодной опасности также объявили в Костромской области. «Желтый» уровень объявили в Тверской, Смоленской, Тульской, Рязанской и Владимирской областях.

10 июля в Московском регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура составит плюс 17-19 градусов, днем — плюс 31-33 градуса.

11 июля сохранится такая же погода. Ночью будет плюс 19-21 градус, днем — плюс 31-33 градуса.

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