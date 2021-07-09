РИАМО - 9 июл. Установку арки нового двухпутного путепровода завершили на станции Минская будущего Московского центрального диаметра-4. Конструкцию возвели над улицей Минской, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Теперь на станции Минская построены уже два путепровода – двухпутный и однопутный. Длина каждой арочной конструкции пролетных строений составила 55 метров. Их собрали посредством специальных вспомогательных инженерных сооружений и установили путем надвижки. В сумме две конструкции весят 1,5 тысячи тонн.

По однопутному путепроводу поезда уже запустили, на двухпутный движение переключат 10 и 17 июля. После запуска нового путепровода старый демонтируют. На его месте возведут третий – однопутный, где уложат четвертый главный путь.

«I и II главные пути, по которым планируется запуск поездов МЦД-4, будут иметь выход на новую соединительную ветвь Киевского и Белорусского направлений МЖД, проходящую по самой высокой эстакаде в Москве, а III и возводимый IV путь – на Киевский вокзал. Для этого ведется полная реконструкция станции Москва-Сортировочная-Киевская», - рассказал начальник МЖД Михаил Глазков.

Под новым путепроводом разместят павильон, куда будут спускаться пассажиры для выхода в город и пересадки на Калининско-Солнцевскую линию метро. Вход на станцию столичной подземки будет рядом с павильоном. Монолитные участки первого схода с платформы уже созданы, в ближайшее время стартуют отделочные работы. На месте второго схода формируется подпорная стена.

На сегодняшний день завершена основная часть строительства первой платформы островного типа. Возводится навес на всю длину платформы. Уже в декабре ее планируют открыть для посадки и высадки пассажиров. Здесь на первом этапе будут останавливаться поезда, следующие на Киевский вокзал и в обратном направлении.