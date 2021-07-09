РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 июл. Выпускница из Красногорска Варвара Ледова впервые в истории Красногорска набрала 300 баллов за ЕГЭ по трем предметам, написал глава городского округа Алексей Спасский в своем Telegram-канале.

«Выпускница Нахабинской гимназии №4 с наивысшим баллом сдала биологию, химию и русский язык. Во всем Подмосковье на данный момент четыре 300-балльника, в России - всего 17, и одна из них - наша Варвара. Кстати, она уже решила посвятить свою жизнь медицине: будет поступать на кардиохирурга», - написал Спасский.

Он добавил, что стали известны и результаты ЕГЭ по информатике. В округе 100 баллов по этому предмету получили Ирина Плотникова из гимназии №5 и Дмитрий Преснухин из лицея №1 в поселке Нахабино.

«Поздравляю наших умников и умниц, их педагогов и родителей с блестящим результатом», - заключил Спасский.

Основные дни сдачи государственной итоговой аттестации уже завершились. В пресс-службе администрации округа сообщили, что по последним данным в Красногорске насчитывается 18 стобалльников, 200 баллов заработал выпускник МБОУ СОШ №1 Матвей Коршун, 300 баллов у Варвары Ледовой.