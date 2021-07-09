РИАМО - 9 июл. Штраф до 1 млн рублей могут получить организаторы концерта Дианы Арбениной на теплоходе «РИО-1». Во время мероприятия были нарушены меры безопасности против COVID-19, сообщил главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

В рамках рейда по соблюдению ограничительных мер, установленных указами мэра Москвы Сергея Собянина, сотрудники ОАТИ совместно с транспортной полицией по центральному административному округу города и ГКУ «Организатор перевозок» выявили грубые нарушения на концерте. Пассажиры теплохода не соблюдали социального дистанцирования и не носили маски и перчатки.

«На теплоходе, по визуальной оценке, находилось более 500 человек. Отмечены массовые скопления людей как при посадке/высадке на судно, так и непосредственно на борту теплохода. При этом ПЦР тесты и QR-коды организаторами не проверялись» — сказал Поплавский.

Он возмутился поведению артистов и организаторов подобных мероприятий, готовых рисковать здоровьем людей ради финансовой выгоды.

Действия нарушителей подпадают под статью 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), за что предусмотрен штраф до 300 тыс. рублей. При этом, если будет установлено, что эти нарушения причинили вред здоровью человека, штраф могут назначить до 1 млн рублей или приостановить деятельность на срок до 90 суток.

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Текстовая трансляция

8 ИЮЛЯ

- Роспотребнадзор рассказал о стабилизации ситуации с Covid‑19 в Москве. Этому способствуют ограничительные меры и вакцинация.

- Более 3,2 млн человек привились в Москве от коронавируса. Жители мегаполиса могут привиться во всех районах города в удобное время.

- 109 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. С начала пандемии умерли 23 328 человек.

- В Москве не будут вводить новые ограничения из‑за Covid‑19. Некоторые объекты, расположенные на открытом воздухе, возобновят работу.

- В Москве ежедневно прививают 100 тыс. человек от коронавируса. Ситуация с распространением Covid-19 постепенно стабилизируется.

- Веранды кафе в Москве продолжат работать без QR‑кодов по 1 августа. Это решение поддержит и рестораны, и туристическую отрасль.

- Проценко рассказал, как жара влияет на осложнения от коронавируса:

«Еще раз говорю, если нетяжелое течение ковида, которое мы можем контролировать, не является в данном случае проблемой, то осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными и бывают фатальными для пожилых пациентов. Поэтому, чтобы минимизировать факторы риска, нужно вакцинироваться», — сказал Проценко.

- Еще 6805 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии в городе выздоровели после инфекции 1 207 500 человек.

- Подмосковные врачи вылечили еще 2 046 пациентов с Covid‑19. С начала пандемии число вылеченных составило 270 450 человек.

- Актриса Татьяна Догилева госпитализирована с пневмонией. Актриса отметила, что чувствует себя нормально.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 818 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 581 больной. В Москве - 6 040.

- Эксперт рассказал, от чего зависит появление суперштамма коронавируса. Может возникнуть новая мутация коронавируса, которая будет настолько отличаться от предыдущих, что потребует нового метода лечения и новой вакцины.

- В Москве исследуют влияние коронавируса на жизнь пациентов. Эксперты изучили качество жизни, физическое и психологическое состояние 184 пациентов со средним и тяжелым течением коронавируса.