РИАМО - 9 июл. По итогам первого этапа добровольного квалификационного экзамена его участниками в 2021 году стали более 23 тыс. студентов из 384 вузов, включая 24 иностранных, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

«Добровольный квалификационный экзамен проводится в Москве пятый раз. Суммарно он привлек уже 43,5 тыс. молодых специалистов. Причем число участников в 2021 году больше, чем за все предыдущие годы вместе взятые», — сказала заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, в этот раз к проекту присоединились около 16 тыс. москвичей и 7 тыс. местных и зарубежных студентов.

В этом году участников стало в 2 раза больше чем в предыдущем и в 4 раза чем в позапрошлом. А показатель первого экзамена 2017 году превысили в 66 раз. Тогда его сдавали всего 350 человек.

В экзамене участвовали студенты из Белоруссии, Украины, Казахстана, а также Италии, Чехии, Польши, Финляндии, Турции и Китая.

Второй этап продлится до 31 июля. Его будут сдавать 9 тыс. студентов, которые успешно прошли тестирование. На этом этапе они будут решать практические задачи, которые основаны на реальных кейсах компаний-партнеров.

Этот этап пройдет в дистанционном формате. Студенты, которые лучше всех справятся с заданиями получат предложения о трудоустройстве и оплачиваемых стажировках.

«В топ-5 самых популярных специальностей у участников 2021 года вошли 1С-программист, PR-менеджер, data scientist, юрист и архитектор», — добавил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

С момента запуска проекта в 2017 году число партнеров выросло с 8 до 70 организаций. Компании благодаря экзамену находят себе лучших молодых сотрудников.