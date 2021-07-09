Евросоюз 8 июля обратился к России с предложением обсудить возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации. Но пока за границей «Спутник V» не признают, а зарубежные вакцины «Пфайзер», «АстраЗенека» и «Модерна» не дают возможность получить QR-код для посещения заведений общепита в российской столице. Обозреватель РИАМО пообщалась с москвичами, которые сейчас находятся в других странах, и узнала, что они думают о вакцинации.

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Евгения, Португалия, Лиссабон:

«Вместе с пандемией я приехала в Европу зимой 2020 года и застряла в Португалии. Тут и раньше долго делали документы, а сейчас это затянулось донельзя.

Летом 2021 года здесь стали прививать «АстраЗенекой» и «Пфайзером». Выбора, кстати, нет, люди по факту узнают, что им колют. Сначала прививали людей старше 40, затем старше 37, а сейчас и группу 30+, куда вхожу и я. Обычно приходит СМС, что пора записываться. Так как мой бойфренд зарегистрирован в Берлине, ему такая не пришла, и он собирается на днях пойти сделать прививку самостоятельно. Я же не знаю пока, положена ли мне прививка, но местные до сих пор в очереди.

При этом у меня есть масса сомнений, потому что я хочу увидеть родителей и друзей в Москве, когда документы будут готовы, но не знаю, придется ли мне делать российскую прививку, чтобы навестить родных. С другой стороны, я жду их в гости в сентябре, но тоже непонятно, как они приедут, будучи привитыми российской вакциной, которая не признана в ЕС.

Знаю, что многие выходцы из России уже съездили на родину и привились там, а в Португалии продолжают делать ПЦР-тесты для путешествий. Пока здесь они больше ни для чего не нужны.

Слышала, что сделали сертификат с QR-кодом, как в Москве, но не для ресторанов, а для перемещения между странами. Иногда в Португалии закрывают столичный регион, когда растет количество случаев, или рестораны работают до 22:30, но в целом жизнь сейчас более-менее нормальная».

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Мария Леонова, Нидерланды, Тилбург:

«Я всегда мечтала поучиться в Европе, и полтора года назад отправила документы на обучение в Нидерланды. Пока мир накрывал новый вирус, мне пришло приглашение на учебу, и в марте 2021 года я решилась на полгода поехать в Тилбург. В это время в Москве было открыто почти все, а здесь в магазин можно было ходить только по записи и оставаться в нем не больше 10 минут. Постепенно ограничения начали снимать, потому что все больше людей проходили вакцинацию. По моим ощущениям, здесь все очень бодро идут на прививку и доверяют вакцинам.

Первыми начали прививать людей в преклонном возрасте и тех, у кого проблемы со здоровьем. Один из моих преподавателей как раз был в списке ранних и очень радовался, что наконец-то сможет получить вакцину.

Пару недель назад и на мое имя пришло бумажное письмо (здесь все важное приходит обычной почтой). Я, честно говоря, удивилась, потому что не гражданин Нидерландов, но мне объяснили, что раз я временно здесь прописана и числюсь студентом, мне тоже полагается прививка. Я долго сомневалась, делать ли ее, потому что в детстве у меня были очень неприятные побочные эффекты от нескольких прививок, после чего мне дали медотвод. В итоге все же решила привиться здесь. Я хочу путешествовать по Европе и спокойно гулять по всем туристическим местам, не боясь агрессивных штаммов. Тем более сейчас в Нидерландах маски обязательны только в общественном транспорте.

Система вакцинации здесь такая: чтобы записаться на укол, нужно иметь уникальный идентификатор – DigiD. Как я понимаю, это можно сравнить с регистрацией на «Госуслугах». Я подала заявку на регистрацию DigiD, три дня ждала специальный защитный пароль, который пришел мне по почте в бумажном письме, и потом записалась на прививку. В зависимости от места прописки система предлагает на выбор несколько ближайших центров вакцинации. Я выбрала центр подальше, в соседнем городе Бреда, но зато там можно было сделать прививку пораньше. Скачала и заполнила опросный лист с вопросами «Есть ли у вас рак?», «Случались ли приступы эпилепсии?», «Будут ли вам в ближайшем будущем делать операцию?», «Есть ли у вас аллергия?» и прочее.

Сейчас можно было записаться только на двухфазную вакцину – «Модерну» или «Пфайзер», притом выбрать вакцину нельзя. Однофазной «Джонсон&Джонсон» было ограниченное количество.

На процедуре я рассказала врачу про все свои аллергии, и мне сообщили, что вместо 15 минут после вакцинации будут наблюдать 30. После чего отправили в кабинку, на которой была написано Phaizer.

Спустя пару месяцев я вернусь в Россию, и мне не очень хочется делать еще одну прививку, но я думаю, что все-таки придется заполировать «Пфайзер» «Спутником».

Знаю, что есть люди, которые живут на две страны и уже привились разными вакцинами, но их ряды пополнять не хочется. Очень неприятно, конечно, что пока нет компромисса по какой-то вакцине, которая котировалась бы и в Европе, и в России».

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Елизавета Паршукова, Швеция, Стокгольм:

«Мы с мужем переехали в Стокгольм из Москвы в середине мая 2021 года. До этого, в конце февраля – начале марта, сделали в Москве прививку «Спутником», в том числе для того, чтобы максимально обезопасить себя при переезде, так как в аэропорту, самолетах и другом транспорте обычно очень много людей.

В Швеции прививают поэтапно, в зависимости от возраста. Когда мы прилетели, прививали группу до 1981 года рождения. К началу июля очередь дошла до нашей возрастной группы – до 1991 года рождения.

Мы пока не записывались на вакцинацию. Во-первых, все еще ждем персональный номер, который здесь нужен буквально для всего. Во-вторых, прошло не так много времени с момента нашей вакцинации «Спутником». Но планируем сделать прививку осенью.

Две мои знакомые, которые живут в Стокгольме дольше нас, уже привились. На запись есть небольшая очередь, буквально на 2–3 дня. Прививки делают не в больницах и поликлиниках, а в других помещениях, площадь которых позволяет, например, в больших залах зданий муниципалитетов.

Можно выбрать место и даже город, где будут делать прививку, но не саму вакцину – тебе колют либо «Пфайзер», либо «Модерну», смотря что оказалось в наличии.

С 1 июля вакцинированным начали выдавать паспорта вакцинации, с которыми можно свободно путешествовать по ЕС. Я рада, что все возвращается на круги своя, и я уверена, что по паспорту вакцинации с путешествиями никаких проблем не будет.

Я считаю, что в России должны также предоставить возможность прививаться зарегистрированными в ЕС препаратами, а в ЕС, в свою очередь, признать «Спутник» и разрешить вакцинированным им людям путешествовать по Европе. Хотя я не уверена, что это вообще произойдет, так как здесь замешана политика, поэтому люди оказываются заложниками ситуации».

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Тома Ходова, Франция, Канны:

сайт министерства здравоохранения РФ

«Я сейчас нахожусь на Каннском фестивале, до этого путешествовала по Германии и Италии. Во Франции любой желающий может сделать прививку, даже иностранец. Несколько моих знакомых так и поступили. Я же делала прививку «Спутником» в моей районной поликлинике в начале июня.

«Спутник» не принимают в большинстве стран Европы, поэтому, по идее, это никак не должно облегчать путешествия. При этом, по личному опыту, зачастую пограничникам или любым контролирующим органам все равно, какая у вас вакцина. Главное, что она у вас есть.

Но, например, на Каннском фестивале делают преференции только вакцинированным в Европе и одобренными ЕС вакцинами. То есть если вы привиты «Пфайзером», но, например, в Америке, вам все равно придется сдавать ПЦР-тест каждые 48 часов. Логики в этом нет, к сожалению.

Что касается системы QR-кодов в Москве, меня это не пугает. Европа так почти год жила, и только сейчас открывает бары, музеи, кино и облегчает ковидные правила. А у нас все вели себя так, как будто ковида не существует, а теперь пожинают плоды своей беспечности. Это вопрос не личной свободы, а общего здоровья и безопасности.

Я считаю это правильной мерой. Да, это неудобно, да, это раздражает, но пока мы все не подойдем к этому вопросу ответственно, ничего не изменится. Чем быстрее мы все привьемся и будем соблюдать правила безопасности, а не носить маску под носом, тем быстрее мы сможем ходить в рестораны без QR-кодов».

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Лена Маркелова, Германия, Берлин:

«Полгода назад я переехала в Берлин из Москвы. На тот момент в Москве все было открыто и не чувствовалось карантина. В Берлине же работали только продуктовые магазины, почта и аптеки. Немцы настолько дисциплинированы, что на улице никого было не видно.

Когда я только переехала, несколько месяцев жила в хайме – общежитии для переселенцев. У нас была общая кухня, туалет на этаже и никакой социальной дистанции, но за время проживания никто не заболел коронавирусом.

Как и во всем мире, вакцинация в Германии началась для отдельных групп лиц, но сейчас записаться на прививку могут все желающие, правда, свободных слотов нет на несколько недель вперед. Я не тороплюсь, так как сейчас у нас количество заболевших снижается, когда появятся свободные окна – схожу.

К вакцинации немцы подходят ответственно, и большинство за нее. При этом в Германии другое отношение к правам человека – никто никого не будет заставлять. Но с другой стороны, в Москве некоторые мои друзья тяжело переболели коронавирусом и говорят, что если бы знали, что будет так тяжело, то сделали бы прививку.

В Германии предлагают «АстраЗенеку», «Пфайзер» и «Джонсон&Джонсон». О последней уж очень плохие отзывы. Но выбирать я буду из них, а в Россию планирую приехать только следующим летом, и сложно предсказать, какая будет ситуация с вакцинами и коронавирусом через год.

Конечно, не хочется испытывать неудобства из-за разницы в вакцинах, но я думаю, что так или иначе нам теперь всегда придется с этим жить. Скорее всего, ситуация будет развиваться волнообразно – вспышки периодически будут сменяться послаблениями режима».

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