РИАМО - 9 июл. На сегодняшний день в столице насчитывают порядка 8 млн рабочих мест, число безработных снизилось до 41,4 тыс. человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Среднегодовое количество рабочих мест в Москве составляет почти 8 млн, что лишь немного ниже, чем в 2019 году, когда этот показатель составлял 8 млн и 49 тыс. (безработных - ред.)», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в данных критериях столица возвратилась к уровню, который был до снижения экономической активности в 2020 году. На сегодняшний день в базе городской службы занятости доступны 378 тыс. вакансий. С января по май 2021 года число вакансий выросло на 61% по сравнению с данными за тот же период 2020 года.

По сравнению с апрелем 2021 года, количество вакансий в мае увеличилось на 4%.

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