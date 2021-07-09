РИАМО - 9 июл. 17-летнего молодого человека избили на Пресненской набережной, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины грудной клетки, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Пострадавший также получил растяжку связок правого плечевого сустава, множественные ушибы нижних конечностей. Его отпустили из медучреждения после оказания медпомощи.

Со слов молодого человека, он был избит неизвестными на Пресненской набережной.

Проводится проверка.