РИАМО - 9 июл. В виртуальном музее «Москва ― с заботой об истории» запустили новый раздел, посвященный жизни столицы в 1970-х годах, Главархив представил документы, предметы быта и другие экспонаты, сообщается на официальном сайте мэра города.

Большое внимание в новом разделе уделено облику города, ведь именно в 1971 году архитекторами был разработан второй генеральный план развития Москвы.

В период 1970-х годов в столице появлялись новые культурные точки, в том числе книжный магазин «Молодая гвардия» и Детский музыкальный театр Натальи Сац. Кроме того, появился целый ряд новых районов города, в том числе Выхино, Тушино и Медведково. В новом разделе онлайн-музея Главархива доступны снимки улиц, транспорта и парков города. Кроме того, можно увидеть фото украшений и бытовых вещей, которыми пользовались москвичи тех лет.

На странице виртуального музея «Москва — с заботой об истории» также можно познакомиться с биографией Героев СССР, работой системы здравоохранения и другими материалами о прошлом города.