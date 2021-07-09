РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июл. В подмосковных Котельниках в ЖК «Котельнические высотки» жители жалуются на навалы строительного мусора во дворе, сообщает пресс-служба администрации города.

Глава Котельников Сергей Жигалкин посетил ЖК «Котельнические высотки» и пообщался с жителями. К нему присоединились заместитель главы Алексей Воронцов, начальник управления благоустройства Иван Жарков, а также руководитель УК «Успех». Одним из основных вопросов, на которые пожаловались жители, было нагромождение строительного мусора во дворе дома. Глава дал поручение в кратчайшие сроки вывезти мусор. На сегодняшний день проблема частично решена.



Вторым, не менее серьезным вопросом, было подтопление технических этажей и паркинга. Вместе с руководством УК на встрече были определены сроки решения данного вопроса - до 31 июля.

В завершении встречи Сергей Жигалкин совместно с жителями назначили выход на территорию ЖК для проверки устранения озвученных проблем на конец июля-начало августа.