РИАМО - 9 июл. На юго-востоке столицы, в районе Лефортово, построят школу-гигант на 1150 мест, завершить работы планируют в 2024 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Здание площадью 16 тысяч квадратных метров появится по адресу: улица Золоторожский Вал, владение 11», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В школе оборудуют универсальные классы, группу свободного творчества, спортивный и актовый залы, конференц-зал, медицинский и пищевой блоки, специализированные классы, кабинет робототехники и другие помещения.

В здании также установят пандусы, лифты и тактильные указатели для детей с ограниченными возможностями здоровья.

До конца 2021 года в столице построят новые школы в 23 районах города. Современные школы появятся в 14 районах старой Москвы и на 9 территориях в новой Москве.