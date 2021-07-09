РИАМО - 9 июл. Реконструкцию станции Мещерская будущего четвертого Московского центрального диаметра в районе Солнцева на западе столицы выполнили на 50%, завершить работы планируют в 2021 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Уже закончено строительство двух платформ с навесами. Сейчас реконструируют подземный тоннель — его удлиняют. Пассажирский вестибюль оборудуют кассами, лифтами и эскалаторами», — говорится в сообщении.

Рядом со станцией проведут ремонт 4 км дорог, обустроят велодорожки и пункты велопроката. Между станцией и автобусными остановками установят навесы.

Кроме того, к запуску МЦД-4, которое пройдет по Киевскому направлению Московской железной дороги, полностью обновят инфраструктуру.

Запуск диаметра запланирован на 2024 год. Его открытие улучшит транспортную доступность для жителей свыше 20 районов города. Длина диаметра составит 86 км.