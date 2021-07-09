РИАМО - 9 июл. В городком округе Щелково сотрудники Госавтоинспекции сопроводили автомобиль с беременной в перинатальный центр после того, как к ним обратился ее взволнованный муж, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Мужчина пояснил, что боится не успеть вовремя добраться до медучреждения и попросил помощи у полицейских.

Сотрудники полиции незамедлительно приняли решение сопроводить будущих родителей в городской перинатальный центр. Женщину своевременно доставили до роддома.

На свет появился здоровый мальчик. Правоохранители поздравили новоиспеченных родителей в день выписки и подарили им автокресло.