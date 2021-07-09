РИАМО - 9 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто стоял у истоков создания ЦКАД и поддерживал масштабный проект на протяжении всего периода его реализации.

8 июля президент России Владимир Путин запустил движение по последнему участку ЦКАД. В церемонии приняли участие зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко.

«Реализация всего ЦКАДа — это праздник. <…> Кольцо замкнулось! Спасибо нашему президенту, именно при его поддержке все получилось. И отдельная благодарность Марату Шакирзяновичу Хуснуллину», — написал Воробьев в Instagram.

Он подчеркнул, что это очень важная дорога не только для экономики, но и для всех, кто ездит в аэропорты, получает медуслуги, ездит из одного города в другой и так далее.

Губернатор отметил, что ЦКАД уже разгрузила большую часть транзитного трафика, который проходит через Московский регион. Перенаправлены потоки транспорта, проходящие через города Подмосковья. После открытия всей дороги эффект станет еще больше.

Воробьев также поблагодарил всех строителей.

«Спасибо всем, кто стоял у истоков создания ЦКАДа и поддерживал масштабный проект на протяжении всего периода его реализации. Эти люди сделали все, чтобы кольцо замкнулось. А благодаря президенту ЦКАД удалось довести до победной точки!» — добавил губернатор.

Он отметил, что работала большая команда профессионалов.

«Важно, что не было противоречий и все видели конечную цель!» — заключил Воробьев.

ЦКАД проходит по Московскому региону в 50 км от МКАД. Трасса пересекает 13 федеральных дорог. Длина ЦКАД составляет 336 км, из них платно будут использоваться 260 км.

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