РИАМО - 9 июл. В центре Москвы, в районе Хамовники, началась реставрация двух исторических зданий товарищества мануфактур Ивана Бутикова по адресу: Коробейников переулок, дом 1/2, строение 4, и дом 1/2, строение 3, завершить работы планируют в 2022 году, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Специалисты проводят первый этап реставрации: расчищают от поздних слоев краски стены, приводят в порядок кирпич, проводят работы по укреплению фундаментов и стен, обрабатывают поверхности специальными составами», - сказал глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

По его словам, на следующем этапе начнутся работы по восстановлению утраченных элементов декора внутренних помещений. Кроме того, специалисты отреставрируют старинные оконные наличники, лестницы и карнизы.

Завершить обновление памятников архитектуры - главного дома XVII века и кухонного корпуса XIX века - планируют в 2022 году.