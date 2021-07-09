РИАМО - 9 июл. В этом году свыше 1,7 тыс. животных из приютов столицы смогли найти хозяев, посетители забрали из приютов 1,4 тыс. собак, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С 2010 года более 27,5 тыс. животных из приютов нашли новый дом в московских семьях. Из них 22 тыс. — собаки.

После выбора животного с новым хозяином заключают договор ответственного содержания, где указан адрес проживания.

Чтобы увидеть, хорошо ли питомцу в новом доме, кураторы просят присылать его фото в течение двух недель. Если человек и животное все таки не смогли ужиться вместе, то волонтеры забирают питомца назад в приют.

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