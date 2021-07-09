РИАМО - 9 июл. МВД России предложило отменить разрешения на временное проживание в стране, специалисты разработали соответствующий законопроект, сообщает Газета.ru.

Предполагается, что в РФ введут 3 миграционных режима пребывания в стране. Режим краткосрочного пребывания будет предполагать не более 90 дней в течение календарного года, режим долгосрочного пребывания — больше 90 дней, но без получения разрешения на постоянное проживание.

Еще могут ввести режим постоянного проживания, при котором оставаться в России можно будет бессрочно. Ведомство также предлагает создать реестр недобросовестных приглашающих физических и юридических лиц.

Также МВД считает важным регулировать трудовую миграцию с помощью реестра иностранных работников и электронного реестра работодателей.