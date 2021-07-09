РИАМО - 9 июл. Предприниматели могут поучаствовать в опросе о бизнес-климате в Московской области. Анкету разместили на инвестиционном портале региона, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Взаимодействие с вами сориентирует нас, на чем необходимо сосредоточить внимание в первую очередь; какие вопросы требуют наиболее быстрого решения; какие направления нашей работы для вас наиболее важны; на работу каких муниципалитетов стоит обратить более пристальное внимание. Нам важно увидеть объективную картину жизни малого бизнеса в городских округах в режиме реального времени!» - обратилась к предпринимательскому сообществу министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Анкета состоит из 11 вопросов.

Предпринимателям предлагается назвать основные риски для развития их деятельности и обозначить болевые точки, а также рассказать о своем бизнесе и информированности относительно государственных программ поддержки.

Ранее предпринимателям региона напомнили, что они могут оформить электронную цифровую подпись. Она позволит бизнесу перевести часть документооборота в электронный формат.