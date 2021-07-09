РИАМО - 9 июл. За полгода в столице провели электронные торги по предоставлению в аренду 201 нежилого помещения по льготной ставке для представителей малого и среднего бизнеса. В среднем конкуренция на торгах достигала девяти участников на лот, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В первом полугодии 2021 года город реализовал на торгах по льготной ставке 201 помещение общей площадью 19,2 тысячи квадратных метров. В аукционах для субъектов малого и среднего предпринимательства приняли участие почти 2 тысячи инвесторов», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в среднем конкуренция на торгах достигала девяти участников на лот. При этом средняя площадь помещений под аренду составила порядка 95,7 квадратного метра, а средняя стоимость аренды объектов в подвальных помещениях была 6,4 тысячи рублей за квадратный метр.

Больше всего помещений сдали в аренду на юго-западе столицы. На торгах разыграли 43 объекта. Ознакомиться с техническими характеристиками объектов арендаторы могут на инвестиционном портале Москвы. Льготная начальная ставка на аукционах для представителей малого и среднего бизнеса составляет от 4,75 тысячи рублей за квадратный метр для помещений, которые расположены на первых этажах зданий и выше.