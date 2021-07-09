РИАМО - 9 июл. Жюри второго конкурса «Городская мастерская семейного творчества» определило победителей из 841 проекта в 10 номинациях, список победителей опубликован на сайте конкурса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Больше всего конкурсантов было в номинации «Поделка». Они представили 227 проектов. Первое место досталось семье Михаила Дрозда, которая собрала с помощью пластилина и подручных материалов макет кочевой школы народов Крайнего Севера», — говорится в сообщении.

Лучшей в номинации «Продукт» стала семья Романа Душкина, команда разработала чат-бот «Фунгус», который способен определять грибы по внешнему виду. Первое место в номинации «Сладкая жизнь» получил проект «Сладкая жизнь» семьи Марии Бабаевой. Триптих «Три мушкетера» команды Дарьи Корбиной обошел конкурентов в номинации «Рисунок». Лучший из 80 мини-спектаклей поставила семья Лалы Ханбудаговой, проведя читку басни Ивана Крылова «Волк и Ягненок».

Среди 28 литературных произведений жюри отдало победу рассказу «Приключения в Тридесятом царстве», который написала семья Натальи Ганиной.

Призеры конкурса «Городская мастерская семейного творчества» могут узнать, как получить выигранные призы, на официальном сайте.