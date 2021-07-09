РИАМО - 9 июл. Жители Подмосковья смогут выбрать приоритетные зоны, которые войдут в адресный перечень проекта «Парки в лесу» в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Голосование будет проходить с 8 по 22 июля на портале «Добродел».

На опрос вынесены 62 территории. Список составили на основании предложений жителей Подмосковья, оставленных на портале с 11 мая по 6 июня. Голосование определит 10 приоритетных объектов, которые рассмотрят для включения в адресный перечень проекта на следующий год.

«Основная особенность благоустройства лесных зон — это минимальное вмешательство в природу. При благоустройстве лесопарков важно не только создать оптимальные условия для комфортного отдыха, но и сохранить природную среду», - объяснил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Проект «Парки в лесу» был запущен в этом году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В течение пяти лет в регионе планируется создать 50 комфортных, интересных и безопасных лесных территорий. В девяти первых лесопарках работы пройдут уже в этом году.

Ранее пресс-служба министерства благоустройства Московской области сообщала, что за первое полугодие текущего года парки Подмосковья посетили более 15 млн человек, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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