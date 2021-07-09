РИАМО - 9 июл. В пятницу вечером на дорогах Москвы ожидаются 7-балльные пробки, утром загруженность дорог составляет 2 балла из 10, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение в центр затруднено на Ярославском, Симферопольском и Дмитровском шоссе.

Без проблем едут на Ленинградском и Ленинском проспектах, Звенигородском шоссе.

Движение может осложниться из-за дорожных работ, которые на данный момент проходят на 82, 31, 53 км МКАД, проспекте Мира, Дмитровском и Пятницком шоссе.