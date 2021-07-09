РИАМО - 9 июл. Представители малого и среднего предпринимательства Подмосковья могут оформить электронную цифровую подпись. Она позволит бизнесу перевести часть документооборота в электронный формат, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Электронная подпись позволяет юридическим лицам решать часть вопросов с помощью интернет-порталов и дистанционных услуг. Среди них: подача электронной налоговой декларации в ИФНС, оформление заявок на патент и сделок с собственностью, участие в электронных торгах, оформление платежей и получение других услуг в системе дистанционного банковского обслуживания, регистрация сделок с недвижимостью.
Кроме того, предприниматели используют цифровую подпись при оформлении служебных электронных документов внутри организации и оформлении трудовых отношений с удаленными сотрудниками.
Зарегистрировать все виды сертификатов электронной подписи можно в центрах «Мой бизнес» Подмосковья. Сейчас такую услугу предоставляют 14 головных офисов, расположенных в городских округах Красногорск, Химки, Королев, Богородский, Одинцовский, Люберцы, Дмитровский, Волоколамский, Коломна, Можайский, Истра, Орехово-Зуевский, Реутов и Солнечногорск. В течение месяца к сервису подключат все 55 муниципалитетов.
Подходящий офис можно подобрать на инвестиционном портале области.
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