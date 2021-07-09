РИАМО - 9 июл. Представители малого и среднего предпринимательства Подмосковья могут оформить электронную цифровую подпись. Она позволит бизнесу перевести часть документооборота в электронный формат, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Электронная подпись позволяет юридическим лицам решать часть вопросов с помощью интернет-порталов и дистанционных услуг. Среди них: подача электронной налоговой декларации в ИФНС, оформление заявок на патент и сделок с собственностью, участие в электронных торгах, оформление платежей и получение других услуг в системе дистанционного банковского обслуживания, регистрация сделок с недвижимостью.

Кроме того, предприниматели используют цифровую подпись при оформлении служебных электронных документов внутри организации и оформлении трудовых отношений с удаленными сотрудниками.

«В 2021 году с использованием электронной цифровой подписи субъекты МСП могут подать заявление в электронном виде на частичную компенсацию затрат (предоставление финансовой поддержки) в рамках подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зарегистрировать все виды сертификатов электронной подписи можно в центрах «Мой бизнес» Подмосковья. Сейчас такую услугу предоставляют 14 головных офисов, расположенных в городских округах Красногорск, Химки, Королев, Богородский, Одинцовский, Люберцы, Дмитровский, Волоколамский, Коломна, Можайский, Истра, Орехово-Зуевский, Реутов и Солнечногорск. В течение месяца к сервису подключат все 55 муниципалитетов.

Подходящий офис можно подобрать на инвестиционном портале области.