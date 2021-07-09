РИАМО - 9 июл. Более половины поездок по ЦКАД от общего числа совершили жители Московского региона. Самым популярным маршрутом ЦКАД является перегон М-4 «Дон» - М-5 «Урал», говорится в материале пресс-службы ГК «Автодор».

8 июля было запущено движение по последнему участку ЦКАД. ЦКАД проходит по Московскому региону в 50 км от МКАД. Трасса пересекает 13 федеральных дорог. Длина ЦКАД составляет 336 км, из них платно будут использоваться 260 км.

С начала эксплуатации ЦКАД (11.11.2020) в 2021 году зафиксировано 19,2 млн проездов через рамки взимания платы, из них 18,6 млн — в 2021 году. Более 50% поездок совершено жителями Москвы и Московской области.

Самым популярным маршрутом ЦКАД является перегон М-4 «Дон» - М-5 «Урал».

Среднее количество проездов грузовых транспортных средств за сутки возросло на 250% с 12 тысяч (в период с 11.01 по 17.01) до 42,2 тысячи (с 28.06 по 04.07).

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