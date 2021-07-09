РИАМО - 9 июл. При выборе садового салата необходимо исключить сорт с увядшими и пожелтевшими листьями, с наличием ржавых точек или пятен у основания листьев и жилок с признаками гнили, сообщила РИАМО специалист государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова.

«Кочаны и розетки салата должны быть целые, здоровые, чистые, с характерной для ботанического сорта формы и окраски, не достигшие стадии образования семян и формирования цветоносов, с аккуратно обрезанными корнями у основания наружных листьев», - сказала Павлова.

Она отметила, что это легкий низкокалорийный продукт, его энергетическая ценность составляет всего 10-13 ккал на 100 граммов, кроме этого, еще и богатый витаминами и минеральными веществами. Горьковатый привкус отдельных салатов обусловлен наличием в них веществ, которые не только оказывают на организм человека освежающее и возбуждающее аппетит действие, но и снимают усталость, и успокаивают.

«Из салата можно приготовить легкий и питательный салат с вареным яйцом, огурцом и листьями салата. Для этого промойте огурцы и листья салата под проточной водой, мелко нарежьте. Отварите куриное яйцо вкрутую, измельчите и перемешайте с нарезанными салатными листьями и огурцом, посолите по вкусу и заправьте натуральным йогуртом или сметаной», - добавила Павлова. ​