РИАМО - 9 июл. Технология искусственного интеллекта стала на 7,4% точнее определять предварительный диагноз пациентов городских поликлиник, врачи соглашаются с предварительным диагнозом машины в 46% случаев, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Система поддержки принятия врачебных решений стала неотъемлемой частью работы московских терапевтов 10 месяцев назад. За это время нейросеть дообучилась на 12 миллионах визитов, и во всех московских поликлиниках с начала мая заработала улучшенная версия сервиса. Он стал точнее на 7,4%», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Нейросеть ведет работу от сбора анамнеза до назначения лечения. Она способна предложить врачу диагноз на основе жалоб пациента, сравнивая их с 12 миллионами записей в базе данных ЕМИАС. После этого искусственный интеллект предлагает три наиболее подходящих диагноза. Кроме того, машина подсказывает медику, какие исследования и консультации стоит назначить пациенту, а также результаты уже проведенных исследований.

Система поддержки принятия врачебных решений позволяет избавить врача от рутинных задач и направить свое внимание на более важные детали при постановке диагноза.

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