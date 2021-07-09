РИАМО - 9 июл. Боеприпас времен Великой Отечественной Войны обнаружили в городском округе Шаховская, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.



«В МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении двух минометных мин времен Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.



Угрозы жизни населения нет. Выставлена охрана силами МВД. Уничтожение боеприпаса будет проводится специалистами «Мособлпожспас» 8 июля.

Ранее боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаружили в СНТ «Парус» городского округа Истра и деревне Подолино городского округа Солнечногорск.