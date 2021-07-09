РИАМО - 9 июл. В жаркую погоду можно приготовить цитрусовый лимонад с цедрой апельсина или лимона или сделать яблочную воду, сообщила РИАМО специалист государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова.

«Конечно, чистая питьевая вода вне конкуренции, но если хочется не просто утолить жажду, но попить чего-то вкусного и полезного, то советуем приготовить домашний лимонад из цитрусовых фруктов с минеральной водой», - сказала Павлова.

Она добавила, что для приготовления лимонада нужно вскипятить воду с сахаром (по вкусу), добавить цедру апельсина или лимона, нарезанную тонкими кусочками, кипятить на слабом огне 15 минут. Когда отвар остынет, процедить его и смешать с фруктовым соком (апельсиновым или лимонным). Перед употреблением нужно развести лимонад минеральной водой. При подаче можно добавить лед и мяту.

Цитрусовые содержат витамин С, пектины, эфирные масла, органические кислоты и другие физиологически активные вещества, а минеральная вода богата биологически активными компонентами.

«А еще можно приготовить яблочную воду. Яблоки содержат витамины, органические кислоты, множество минеральных веществ. В сочетании с цедрой лимона отвар из яблок окажет благоприятное действие на организм, особенно в жаркое время», - добавила Павлова.

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