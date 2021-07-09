РИАМО - 9 июл. На улице Металлургов у дома 37Б в Москве водитель автомобиля BMW наехал на 13-летнюю девочку и 15-летнего мальчика, переходивших проезжую часть в неположенном для перехода месте, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Нерегулируемый пешеходный переход располагается в 50 метрах от места происшествия. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по данному факту.

«Предварительно, дети получили несерьезные травмы. Этот случай говорит о недостаточном знании детей норм безопасности, о непонимании, какую реальную опасность таит в себе дорога», — сказали в пресс-службе.

Родителям напомнили, что нужно уделять больше внимания детской дорожной безопасности, разъяснять детям основные элементарные правила безопасного поведения на дорогах.