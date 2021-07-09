РИАМО - 9 июл. Из-за ДТП на Внуковском шоссе пострадал водитель мотоцикла, им оказался подросток, сообщает пресс-служба столичной госавтоинспекции.

«На Внуковском шоссе в Москве водитель автомобиля Lada Largus остановился перед пешеходным переходом, в этот момент в заднюю часть Lada врезается мотоциклист. В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла. Им оказался 15-летний подросток», — сказали в пресс-службе.

Его доставили в больницу с переломом предплечья.

Госавтоинспекция начала проверку по факту данного ДТП. Будут проверены обстоятельства, при которых подросток получил доступ к управлению мотоциклом.