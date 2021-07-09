РИАМО - 9 июл. В пятницу в Подмосковье и столице ожидается солнечная, сухая и жаркая погода, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура в Москве составит 31-33 градуса, по области - 28-33 градуса.

Ветер будет слабым. При этом в воздухе наблюдается выраженный дефицит кислорода, из-за этого будет ощущаться духота с перегревом.

Фон атмосферного давления будет высоким. Геомагнитный фон – спокойным, возможны отдельные периоды неустойчивости.

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