РИАМО - 9 июл. Голосование на сентябрьских выборах в Подмосковье пройдет с соблюдением всех мер эпидбезопасности в условиях пандемии коронавируса. Трехдневный формат голосования поможет снизить риск распространения Covid-19, сообщил РИАМО руководитель регионального штаба по наблюдению за выборами, руководитель аппарата Общественной палаты Московской области Александр Тарарев.
«Согласно утвержденному ЦИК порядку, выборы пройдут в три дня - с 17 по 19 сентября. Все эти дни избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00, также все три дня будет доступно голосование на дому. Стоит отметить, что решение о трехдневном голосовании было принято ЦИК на основании рекомендаций Роспотребнадзора. В текущих эпидемиологических условиях наша главная задача - минимизировать риск для здоровья жителей Подмосковья», - сказал Тарарев.
В сентябре россияне будут выбирать депутатов Госдумы и региональных парламентов. В том числе пройдут выборы в Московскую областную думу.
Как ранее пояснила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова, решение о проведении трехдневного голосования приняли с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и по итогам опросов общественного мнения и дискуссий с экспертным сообществом. При принятии данного решения приоритетным был вопрос здоровья граждан.
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Текстовая трансляция
8 ИЮЛЯ
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