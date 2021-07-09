РИАМО - 9 июл. Региональный центр компетенций Московской области при поддержке Федерального центра компетенций завершил первые 3 проекта в рамках нацпроекта «Производительность труда» на предприятиях Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«За счет Регионального центра компетенций Московская область самостоятельно обеспечивает реализацию нацпроекта «Производительность труда». Это позволяет региону более эффективно решать задачи, стоящие в рамках нацпроекта. РЦК работает с декабря прошлого горда и уже успешно завершил 3 проекта, в ходе которых помог региональным предприятиям внедрить бережливые технологии на пилотных участках производства», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она уточнила, что еще один проект будет закрыт в ближайшее время. А до конца июля РЦК начет реализацию проектов еще, как минимум, на 5 подмосковных предприятиях.

Первыми 3 компаниями, где РЦК реализовал проекты повышения производительности труда, стали ООО «Спасский и партнеры» из Ленинского городского округа, ООО «Десятое королевство» из городского округа Мытищи и ООО «Русинокс» из городского округа Электросталь.

«При поддержки РЦК все компании получили отличные результаты и заявили о готовности тиражировать полученный опыт на другие производственные участки. Итоги работы с РЦК первых тех предприятий – это сигнал для других производителей Московской области вступить в нацпроект «Производительность труда» с поддержкой Регионального центра компетенций», - подчеркнула Зиновьева.