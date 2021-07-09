РИАМО - 9 июл. Региональный центр компетенций Московской области при поддержке Федерального центра компетенций завершил первые 3 проекта в рамках нацпроекта «Производительность труда» на предприятиях Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
Она уточнила, что еще один проект будет закрыт в ближайшее время. А до конца июля РЦК начет реализацию проектов еще, как минимум, на 5 подмосковных предприятиях.
Первыми 3 компаниями, где РЦК реализовал проекты повышения производительности труда, стали ООО «Спасский и партнеры» из Ленинского городского округа, ООО «Десятое королевство» из городского округа Мытищи и ООО «Русинокс» из городского округа Электросталь.
«При поддержки РЦК все компании получили отличные результаты и заявили о готовности тиражировать полученный опыт на другие производственные участки. Итоги работы с РЦК первых тех предприятий – это сигнал для других производителей Московской области вступить в нацпроект «Производительность труда» с поддержкой Регионального центра компетенций», - подчеркнула Зиновьева.
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