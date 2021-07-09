РИАМО - 9 июл. Первыми участниками пилотного проекта по централизованному вывозу строительных отходов, организованного компанией «Эколайф» стали городские округа Мытищи, Королев и Пушкинский, сообщает пресс-служба министерства экологии Московской области.

Мусор принимают у жителей, предприятий и организаций. Чтобы заказать контейнер на 8 кубометров, нужно позвонить по единому номеру: 8-800-500-08-65.

Таким образом, отходы точно не попадут на нелегальную свалку. К осени централизованную систему вывоза строительного мусора планируют запустить во всем Подмосковье.

В регионе активно выстраивают прозрачную, современную систему обращения с отходами сноса, строительства и грунтами. Транспортировка работает только после получения электронного талона, процесс происходит под контролем камер видеофиксации. Они будут работать только на мусоровозы, пропуская другие машины.

Также в Подмосковья стоят пункты приема строительного мусора «МегаБак».