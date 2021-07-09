РИАМО - 9 июл. Девушку в подмосковном Серпухове 7 июля жестоко изнасиловал человек по имени Дмитрий, его разыскивает полиция, сообщает Федеральное агентство новостей.

По предварительным данным, утром на левом берегу реки Нары в парке примерно в 300 м от жилого дома малознакомый мужчина изнасиловал 30-летнюю жительницу Серпухова.

«Они решили выпить пива. После распития алкогольных напитков неизвестный гражданин по имени Дмитрий ударил свою жертву камнем по голове и изнасиловал», - сказали в правоохранительных органах.

С места преступления изъяты улики, которые помогут установить личность преступника. В полиции уточнили, что изнасилование было жестоким.

Возбуждено уголовное дело по ст. 131 УК РФ (изнасилование) и 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Если злоумышленник будет задержан, а его вина доказана, то ему грозит до 10 лет лишения свободы.