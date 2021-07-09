РИАМО - 9 июл. Чтобы защитить здоровье детей, нужно не забывать соблюдать национальный календарь прививок, сообщает Nation News.

Об это рассказала доктор медицинских наук, профессор Сусанна Харит. Она советуем всем родителям разобраться, что из себя, в принципе, представляет инфекция.

Врач считает, что необходимо вовремя ставить все вакцины, которые включены в национальный календарь прививок.

«Нужно прививаться от всего, от чего нет адекватного лечения. Конечно, существуют определенные реакции на ту или иную вакцинацию. Однако перед каждой прививкой врачи уточняют особенности организма ребенка и, при необходимости, подготавливают его», — сказала Сусанна Харит.

Ранее в столице начали проводить эксперимент по вакцинации подростков облегченной версией вакцины «Спутник V». Большинство из них чувствуют себя хорошо.