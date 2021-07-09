РИАМО - 9 июл. Варвара из Нахабинской гимназии № 4 городского округа Красногорск набрала 100 баллов за Единый государственный экзамен по трем предметам, сообщается в Telegram-канале «Образование Подмосковья».

Она набрала высший балл по биологии, химии и русскому языку.

Ранее в Подмосковье трое выпускников набрали по 300 баллов за ЕГЭ. Лена из Жуковского получила по 100 баллов на экзаменах по английскому, русскому и обществознанию.

А Кирилл из Сергиева Посада и Артем из Жуковского набрали максимальные баллы по математике, русскому и информатике.

Также в Подмосковье в этом году впервые два ученика набрали по 100 баллов за экзамены по немецкому и китайскому языкам.