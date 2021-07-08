РИАМО - 8 июл. Открытие московского участка Центральной кольцевой автомобильной дороги позволит создать в ТиНАО не менее 100 тыс. новых рабочих мест благодаря строительству коммерческой недвижимости в зоне притяжения магистрали. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Московский участок ЦКАД протяженностью более 20 км значительно улучшит инвестиционную привлекательность ТиНАО, а в зоне притяжения трассы появятся новые точки роста», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на данную территорию имеются большие планы, здесь хотят построить около 4-5 млн кв. м недвижимости. 80% составят коммерческие объекты: технопарки, логистические центры, офисные и бизнес-площадки. Этот объем предполагает создание не менее 100 тыс. новых рабочих мест.

Бочкарев отметил, что инвесторы сильно заинтересованы в данной территории. Например, приобретен участок площадью около 40 га для строительства логистического центра площадью 300 тыс. кв. м.

Ранее Бочкарев сообщал, что в 2021 году в новой Москве планируют ввести в эксплуатацию более 570 тыс. кв. м объектов социального и промышленного назначения.

«Задача создания новых мест приложения труда на территории ТиНАО сегодня остается для нас крайне актуальной», – отмечал глава стройкомплекса Москвы.

В четверг президент России Владимир Путин запустил движение по последнему участку ЦКАД. В церемонии приняли участие зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко. Заключительный участок ЦКАД имеет протяженность 25 км. Теперь движение осуществляется по всем 336 км кольцевой магистрали.