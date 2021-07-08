РИАМО - 8 июл. Российский футбольный союз расторг контракт с главным тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым, сообщает Газета.ru.

На заседании технического комитета РФС работу Черчесова признали неудовлетворительной, но выразили ему моральную поддержку.

«Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. РФС начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», — сказал президент РФС Александр Дюков.

Черчесов стал тренером сборной России по футболу в 2016 году. Под его руководством российские футболисты смогли пробиться в 1/4 финала на домашнем чемпионате мира 2018 года.

На чемпионате Европы-2020, который проходит в этом году, российская сборная проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), но смогла одолеть Финляндию (1:0). В турнирной таблице группы B россияне заняли 4 место.