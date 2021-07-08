РИАМО - 8 июл. Уже в этом году пассажиры столичного метро получат возможность оплачивать проезд с помощью системы FacePay. Она подразумевает сканирование лица на турникете, сообщила заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

«Сегодня мы становимся еще более современными, сегодняшние требования предъявляют нам необходимость использования бесконтактных способов оплаты, прежде всего, мы говорим сейчас о FacePay и о виртуальной «Тройке». Кстати говоря, FacePay мы планируем внедрить до конца этого года», - сказала Темникова в интервью телеканалу «Москва 24».

Она отметила, что благодаря быстродействию система FacePay не будет провоцировать очереди перед турникетами.

FacePay будет работать на основании биометрических данных пассажиров, хранящихся в банках. У системы высокая доля распознавания лица в маске — более 70%.